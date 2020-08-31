Kadıoğlu'na sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

İlçe Sağlık Müdürü Kadıoğlu, sağlık personelinin çok yorulduğunu dile getirdi. Herkesin sağlıklı bir yaşam için için maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti; " Sağlık çalışanlarımız çok yoruldu. Onların moral ve motivasyonunu yüksek tutma adına bu tarz etkinlikler yaparak çalışanlarımızla mutluluklarımızı beraber paylaşıyoruz. Hepinizin bildiği gibi pandemi dolayısıyla sağlık personelimiz haftanın yedi günü yoğun mesailerine devam etmekte ve ailelerine yeterli zaman ayıramamaktalar. Gebzeli vatandaşlarımızın sağlığı için sosyal mesafeye önem vermeleri gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştiğimizi gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor."

Kurallara uymalıyız