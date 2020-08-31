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GÜNDEM:
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Kadıoğlu'na sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanlarıı, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'nun doğum gününü unutmadı. Kadıoğlu, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu ve pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadıoğlu'na sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:54

İlçe Sağlık Müdürü Kadıoğlu, sağlık personelinin çok yorulduğunu dile getirdi. Herkesin sağlıklı bir yaşam için için maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti; "Sağlık çalışanlarımız çok yoruldu. Onların moral ve motivasyonunu yüksek tutma adına bu tarz etkinlikler yaparak çalışanlarımızla mutluluklarımızı beraber paylaşıyoruz. Hepinizin bildiği gibi pandemi dolayısıyla sağlık personelimiz haftanın yedi günü yoğun mesailerine devam etmekte ve ailelerine yeterli zaman ayıramamaktalar. Gebzeli vatandaşlarımızın sağlığı için sosyal mesafeye önem vermeleri gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştiğimizi gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor."
 
 Kurallara uymalıyız
“Sağlığımız açısından önemli bir dönemden geçiyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum, sağlık çalışanlarımız çok yoruldu. Burada en önde savaşan kişiler doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık personelimiz. O yüzden başta kendimiz için sonra sağlık çalışanlarımız ve büyüklerimiz için eskisinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Temas ve maske kuralına uymayan Gebzeli vatandaşlarımıza son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kurallara uymazsak böyle devam edersek kötü günler maalesef bizi bekliyor.”
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