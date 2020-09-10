Kadıoğlu yaptığı açıklamada, “20 Eylül’de gerçekleşecek olan kongrede seçilecek olan başkan ve yönetim partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak. Bu nedenle AK partiye gönül vermiş, mahalle yönetiminden üst yönetim kuruluna kadar herkesi kucaklayacak çok iyi bir kadro oluşturulması gerekiyor.
Kadıoğlu’ndan Ayar’a tam destek
AK Parti merkez istişare kurulu üyesi Gebzeli Halil İbrahim Kadıoğlu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Gebze ilçe kongresinde mevcut başkan İrfan Ayar’ın yanında olduğunu açıkladı.
Kadıoğlu yaptığı açıklamada, “20 Eylül’de gerçekleşecek olan kongrede seçilecek olan başkan ve yönetim partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak. Bu nedenle AK partiye gönül vermiş, mahalle yönetiminden üst yönetim kuruluna kadar herkesi kucaklayacak çok iyi bir kadro oluşturulması gerekiyor.