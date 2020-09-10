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Kadıoğlu’ndan Ayar’a tam destek

AK Parti merkez istişare kurulu üyesi Gebzeli Halil İbrahim Kadıoğlu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Gebze ilçe kongresinde mevcut başkan İrfan Ayar’ın yanında olduğunu açıkladı.

Kadıoğlu'ndan Ayar'a tam destek

10 Eylül 2020 Perşembe 14:16

Kadıoğlu yaptığı açıklamada, “20 Eylül’de gerçekleşecek olan kongrede seçilecek olan başkan ve yönetim partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak. Bu nedenle AK partiye gönül vermiş, mahalle yönetiminden üst yönetim kuruluna kadar herkesi kucaklayacak çok iyi bir kadro oluşturulması gerekiyor. Mevcut başkan İrfan Ayar önderliğinde çalışkan, sahada basmadık yer bırakmayan, Gebze halkını temsil yetkisine sahip çıkacak bir yönetimin partimizi 2023 seçimlerinde başarıya ulaştıracağından hiç kuşkumuz yoktur.Bu dönemde bize görev düşürse, bir nefer gibi ilk günkü aşkla çalışmaya hazır olduğunu belirtmek isterim. Türkiye’nin AK Parti iktidarına her zaman daha fazla ihtiyacı var. Partimize zaman ayıracak, vizyonumuzu insanlara anlatacak liyakâtlı kadrolarla başarı elde edeceğimize inanıyorum. 

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