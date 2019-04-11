Kadıoğlu’ndan stajyer hemşirelere tavsiyeler

Kadıoğlu konuşmasına şöyle konuştu, “ Bütün sağlık sektörleri fedakârlık gerektiren mesleklerin başında gelir. Bu mesleğin belli ilkeleri belli kurulları vardır. Bu kuralların başında eğitimli olmak gelir. Hemşirelik andında hemşirenin sır saklayacağına dair söz verdiğini görüyoruz. Sizlerde hemşire adayısınız. Hemşire sır saklar hemşire aynı zamanda hiçbir şekilde din, dil, ırk gibi ayrımlar yapmadan hizmet eder ve hemşire devamlı kendini geliştirir. Yani anlaşıldığı gibi sağlık sektörü sabır gerektiren bir meslektir. Sizler bu mesleği icra edeceksiniz. Bundan dolayı hepinizin sağlık haftasını kutluyor, hayatınızda başarılar diliyorum. “dedi.