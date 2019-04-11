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Kadıoğlu’ndan stajyer hemşirelere tavsiyeler

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde staj yapan öğrencilere meslek hayatı ile ilgili bilgiler verip tavsiyelerde bulundu.

Kadıoğlu'ndan stajyer hemşirelere tavsiyeler

11 Nisan 2019 Perşembe 10:18

Kadıoğlu konuşmasına şöyle konuştu, “ Bütün sağlık sektörleri fedakârlık gerektiren mesleklerin başında gelir. Bu mesleğin belli ilkeleri belli kurulları vardır. Bu kuralların başında eğitimli olmak gelir. Hemşirelik andında hemşirenin sır saklayacağına dair söz verdiğini görüyoruz. Sizlerde hemşire adayısınız. Hemşire sır saklar hemşire aynı zamanda hiçbir şekilde din, dil, ırk gibi ayrımlar yapmadan hizmet eder ve hemşire devamlı kendini geliştirir. Yani anlaşıldığı gibi sağlık sektörü sabır gerektiren bir meslektir. Sizler bu mesleği icra edeceksiniz. Bundan dolayı hepinizin sağlık haftasını kutluyor, hayatınızda başarılar diliyorum. “dedi.

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