Kafası karışanları evlerine gönderin!

Toplantıda kesin bir dille konuşan Ünlü, “Referandum süreci zorlu bir süreç. Sizinle aynı rüyayı aynı hayali görmeyenleri, sizin gibi düşünmeyenleri evine gönderin” dedi. Yeni Anayasa çalışmalarının AK Parti ya da Recep Tayyip Erdoğan projesi olmadığının altını çizen Ünlü, “Bu coğrafyada söz sahibi olmak istiyorsak referanduma evet demeliyiz. Bizim verdiğimiz kararla ilgili kafasında karışıklık olan varsa buradan çıktıktan sonra evine giderek, istifasını sunmalıdır. Hayır organizasyonuyla içimizde fitne kurmak isteyenlere asla izin vermeyin” diye konuştu.

OYLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Referandum öncesi özellikle ilçe başkanları ve yönetimleri ile yapılacak toplantıların planın yapıldığını dile getiren Ünlü, “İlçe yönetim kurulları ile hızlandırılmış toplantılar yapılacak. Bu toplantılarda referandum ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve görevlendirmeler yapılacak. MHP teşkilatlarının ‘evet’ olarak çalışma yapacağı referandumda, seçimlerde gösterdiğimiz hassasiyeti göstererek MHP oylarına sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

‘EVET’ DİYECEĞİZ

Önümüzdeki hafta genel merkezden gelecek olan “neden evet diyoruz” başlıklı bildirinin ellerine ulaştığında bunları paylaşacaklarını dile getiren Ünlü, “Bölgede masada söz sahibi olmak için referandumda ‘evet’ oyu vereceğiz. Hayır diyenlerin niçin hayır dediği, hangi pencereden bakarak bunu söylediği önemlidir. Fotoğrafa yukarıdan bakarak büyük fotoğrafı görürsek neden ‘evet’ demek zorunda olduğumuzu göreceğiz” ifadelerini kullandı. Ünlü ayrıca kendisine yöneltilen bir sorun üzerine, ‘Hayır’ oyunun çıkmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirterek, “Kendi haline bırakırsak yüzde 65 ‘evet’ oyu çıkar. Ancak çalışırsak yüzde 75 bandına ulaşır” dedi.