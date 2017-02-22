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Kafasından Bıçaklandı!

Kimsesizlerin kaldığı barınma evinde S.B. daha önce tartıştığı Hayrettin Davulcu'yu başının arka kısmından bıçakladı.

Kafasından Bıçaklandı!

22 Şubat 2017 Çarşamba 09:52

 Davulcu başına saplanan bıçakla hastaneye götürülürken, olaydan sonra kaçan S.B. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kimsesizlerin kaldığı barınma evinde meydana geldi. Hayrettin Davulcu barınma evinde televizyon izlerken iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan S.B. tarafından başının arka kısmından bıçaklandı. Davulcu acı içinde feryat ederken, S.B. ise kaçarak uzaklaştı.

 

"DİZİ İZLERKEN SALDIRDI"

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, başına bıçak saplanan Hayrettin Davulcu'yu Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane girişinde Hayrettin Davulcu, "Dengesiz deli midir nedir. Oturduğum yerde dizi seyrederken o anda saldırdı, arkamdan vurdu. Kulaklık vardı kulağımda. Önceden ağız tartışmamız oldu. Kapıya tekme vuruyordu onun için uyardım. Birkaç kişiyle daha tartıştı sonra yine bana denk geldi. Kabak benim başıma patladı" dedi. Ameliyata alınan Hayrettin Davulcu'nun başına saplı olan bıçak çıkartıldı. Polis olaydan sonra kaçan zanlı S.B.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor

Kaynak :Kocaeli Gazatesi

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