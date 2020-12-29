http://www.iktav.com/.../kafkas-cephesi-beyaz-savas.../

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1251022681719003

An itibari ile TRT Avazda danışmanlığını yaptığım Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli yayınlanıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. www.gebzegazetesi.com da konuyla ilgili daha önce yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum http://www.gebzegazetesi.com/trtden-kafkas-cephesi...

TRT’den Kafkas Cephesi 100.Yılı Belgeseli

Birinci Dünya Harbi, Kafkas Cephesi’nin 100. Yılı anısına TRT’den 6 Bölümlük Tarihi Belgesel’in çekim ve yayınlanmasında azda olsa katkımın olmasının mutluluğunu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum. Danışmanlığını yaptığım Kafkas Cephesi Beyaz Savaş TRT Avaz’da 15 Aralık Cumartesi günü yayınlanmaya başlıyor. KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ BELGESELİ İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ Doğu Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu Bölgesine Kafkas Cephesinin geçtiği tüm bölgeler ilk kez Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeselinin de TRT Avaz Ekranlarına geliyor. Kafkas cephesinin yapıldığı tüm bölgeler ilk kez bu belgeselde ekranlara geliyor. TRT’DEN TARİHİ HİZMET TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in yakın ilgisi ile TRT iç yapımlar Koordinatörlüğü tarafından Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ayhan Arabacı’nın yapımcılığı ve İsmail Kahraman’ın danışmanlığında çekilen "KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ" belgeselinin ilk yayını 15 Aralık 2018 tarihinde TRT AVAZ kanalında başlıyor... "Kafkas Cephesi Beyaz Savaş" belgeseli 15 Aralık 2018 Cumartesi'den itibaren, altı hafta boyunca her hafta. Cumartesi Günleri saat 14.15 ve aynı gün 21.00'da TRT Avaz kanalında yayınlanacak KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ BELGESEL ÇEKİM SÜRECİ NASIL BAŞLADI Belgesel programının projesi Temmuz 2017’deAaraştırmacı Gazeteci ve Avrasya Gazeteciler Derneği Genel başkanı İsmail Kahraman tarafından TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren’e sunuldu. Projeyi uygun bulan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini TRT iç yapımı olarak TRT yapımcılarından Ayhan. Arabacı’ya tevdi ederek belgesel çekimi için start verildi. Belgesel çekim süreci ile ilgili kısa bir açıklama yapan proje danışmanı İsmail kahraman birinci dünya harbi Kafkas cephesinin geçtiği alanlardaki şehitlikler ve Sibirya Esir kamplarında 18 yıldır saha araştırması yaptığını açıklayarak, bu bilgilerin Kocaeli milletvekili sayın Mehmet Akif Yılmaz tarafından TRT. Genel müdürü sayın İbrahim Eren beye intikal ettirilmesinden sonra belgesel çekimlerinin başladığını Milletvekili Yılmaz ve Genel Müdür Eren’e teşekkürlerini ifade etti TRT YAPIMCISI AYHAN ARABACI’DAN AÇIKLAMA

Programın ön araştırmasının yapılması, önerisinin hazırlanması, önerinin TRT komisyonlarından geçmesi ve program bütçesinin onaylanmasının ardından programın kaynak metin ve metin yazım çalışmalarına başlandı. Program metni, Genel Kurmay Başkanlığı ATASE Dairesi Başkanlığı’nın “1. Dünya Harbinde Türk Harbi” adlı iki ciltlik kitabı esas olmak üzere pek çok kitap ve hatırattan faydalanılarak tarafımca yazıldı. KAFKAS CEPHESİ’NİN UZUNLUĞU 500 KM Kafkas Cephesi bir ucu Karadeniz diğer ucu Van Gölü’nün güneyine kadar uzanan geniş bir alanı kapsarken, bu büyük cephenin en can alıcı çarpışmaları Erzurum ve Sarıkamış bölgesinde yaşanmıştır. Bu nedenle program metin yazımının ardından ilk keşif gezimizi 2017 Kasım ayında Erzurum ve Sarıkamış bölgelerine gerçekleştirdik. Kafkas Cephesi’ndeki çarpışmaların daha çok kış aylarında geçmesi ve savaşın en dramatik bölümü olan Sarıkamış Faciasında Türk Ordusu’nun Ruslardan çok yoksulluğa ve olumsuz hava şartlarına yenilmesi nedeniyle program çekimlerinin başlaması için mevsimin kışa dönmesini beklemek zorundaydık. Maalesef istediğimiz kar yağışının gerçekleşmemesi ve gerçekleşecek gibi görünmemesi nedeniyle, program çekimlerine Şubat 2018’in ilk haftasında başlamak zorunda kaldık. Dokuz gün süren ilk periyotta, Erzurum şehir merkezi, Erzurum’un ilçe ve köyleri ile Sarıkamış ilçe ve köylerinde sunucu Erdal Küçükkömürcü ile bu bölgelere ait anons çekimlerini gerçekleştirdik. BELGESEL BİR ÇOK İLDE ÇEKİLDİ Şubat ayının Ortalarında yeniden Erzurum’a giderek, bu kez Erzurum Tabyalarına kurduğumuz platoda 40 kişilik figürasyon ekibi ile canlandırma çekimlerini gerçekleştirdik. İkinci Erzurum çekimlerinin ardından, bir sonraki çekim güzergâhımız, cephenin kuzey kanadını oluşturan Karadeniz bölgesi oldu. Ardahan’dan başladığımız bu çekimlerde sırası ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Rize Trabzon ve Giresun’un pek çok ilçe ve köylerinde çekimler gerçekleştirdik. Savaşın Kronolojisine uygun olarak, Erzurum’un işgalinden sonra Rus Kafkas Ordusu’nun adım adım ilerlemesi buna karşılık 3. Ordu’nun ise adım adım geri çekilmesinin hikâyesini çekmek üzere bir sonraki çekim yerimizi Erzurum’un batısı ve Erzincan olarak belirledik.