Kağıdın serüveni bu müzede

"Avrupa'nın en büyük kağıt müzesi" olarak 6 Kasım 2016'da hizmete açılan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayi kuruluşlarından Kocaeli'deki SEKA Kağıt Fabrikası'nda, kağıdın yapım serüveni görüntüler eşliğinde yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilere anlatılıyor.

Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olarak gösterilen Seka Kağıt Müzesi, 1934 yılında temeli atılan Seka Kağıt Fabrikası içindeki 12 bin 345 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor.

Kağıt üretimini 70 yıl gerçekleştiren fabrika restore edilerek yoluna SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi olarak devam ediyor.

Müze, SEKA Kağıt Fabrikası'nın 6 Kasım 1936'daki açılış tarihinden sonra 80. yılında 6 Kasım 2016'da hizmete açıldı.

Müzede ziyaretçiler Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli yere sahip fabrikanın kuruluş sürecinden başlayıp, İzmit'ten Türkiye'ye yayılan kağıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde izleyebiliyor.

Müze bünyesinde 115 vitrin içerisinde kağıdın yapım aşamaları, Kocaeli tarihi, SEKA'nın kronolojik geçmişi, SEKA'da Sosyal Hayat ve Kağıtspor konulu obje ve belgeler yer alıyor.

Vitrinlerde fabrika dönemine ait 443 belge, 337 objenin yanı sıra 50 sözlü tarih videosu ve belgeseller bulunuyor.

SEKA Kağıt Fabrikası'ndan kalan makineler, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde orijinaline uygun restore edilerek, gelen ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.

Bu özellikleri dolayısıyla müze, Türkiye, Almanya, Rusya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Ukrayna, Hollanda, İran, Macaristan'dan 171 bin 611 ziyaretçiyi ağırladı.

- "Ziyaretçiler kağıdın 80 yıl önceki yapılış serüvenini görebilir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SEKA Kağıt Fabrikası'nın Türkiye'de endüstrileşmesinin başladığı ilk sanayi kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, fabrikanın 1936 yılında açılışının yapıldığını söyledi.

Karaosmanoğlu, fabrikanın zamanla işlevini tamamladığını dile getirerek, "Zamanla burası devletin çiftliği haline geldi. Daha sonra 2005 yılında o günkü Başbakanımız şimdi ki Cumhurbaşkanımız onun talimatıyla bizim de isteğimizle bütün işçileri ve emva haliyle Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Biz burada kağıt üretemezdik. O ayrı bir iş, belediyenin işi değil. Biz de burayı bilim merkezi haline dönüştürdük. Türkiye'nin sanayi dönüşümüyle elde ettiğimiz en güzel bilim merkezi ve müzelerden biri oldu." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerin burada kağıdın 80 yıl önceki yapılış serüvenini görebildiğini anlatan Karaosmanoğlu, fabrikada kullanılan makinelerin de ilgili restorasyondan sonra müzede sergilendiğini bildirdi.

İbrahim Karaosmanoğlu, bazı makineleri çalışabilir hale getirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler buraya geldiği zaman 80 yıl önceki fabrikayı ve teknolojiyi görüyor, kağıdın serüvenini, tarihi gelişimini çok iyi bir şekilde izleme fırsatı buluyor. Güzel bir eser oldu. Tarihi mirasımıza da sahip çıktık. Burayı hem bilim merkezi hem de zengin bir kağıt müzesi olarak kültürümüze ve insanımıza kazandırdık. Müze herkese açık, her yerden meraklılar geliyor. Burası insanlığın malı, çok sayıda izleyici var. Buraya gelen insan hem dinleniyor hem de eğlenerek öğreniyor."