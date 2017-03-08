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KAĞITHANELİ DEPREMİ BİREBİR YAŞADI

Türkiye’de her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlenerek konuya ilişkin farkındalık oluşturuluyor.

KAĞITHANELİ DEPREMİ BİREBİR YAŞADI

08 Mart 2017 Çarşamba 11:38

 Bu etkinliklerden biri de Kağıthane Belediyesi, AFAD ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen bir projeyle gerçekleştirildi.
Kağıthane Merkez’de bir alışveriş merkezinin açık alanına konuşlandırılan Deprem Simülasyon Tırı’nda öğrenci ve velilere deprem anında yaşanılanlar tatbiki olarak anlatıldı. Deprem Simülasyon Tırı’nda 6.4 büyüklüğündeki Bingöl Depremi, 7.5 büyüklüğündeki Gölcük Depremi ve 6.7 büyüklüğündeki Van Erciş Depremi’nin birebir simülasyonu yapılarak, katılımcılara deprem anında alınması gereken tedbirler hakkında uygulamalı eğitim verildi.
Simülasyon Tırı’nda Kağıthaneli 600 öğrenci ve veliye verilen eğitimi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, depremin değil; ihmalin ölüme sebep olduğunu söyledi. Başkan Kılıç; ‘’ Öncelikle yaşam alanları sağlam olmalı. Ardından deprem ve diğer afetlere karşı vatandaşlarımız bilgilendirilmeli. Can ve mal kaybını ancak bu şekilde önleyebiliriz. Kağıthane’de afetlere karşı riskli yapıları tamamen yeniledik. İlçe genelinde%60 oranında kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Bugün burada da çocuk ve yetişkinleri depreme karşı eğiterek, deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendiriyoruz.’’ dedi.

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