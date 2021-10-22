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Kağıtspor’dan Tam 34 Madalya

Kağıtsporlu güreşçiler, Düzce’de düzenlenen turnuvadan madalyalar ile döndü

Kağıtspor'dan Tam 34 Madalya

22 Ekim 2021 Cuma 09:19

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, güreş branşında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Güreş branşı alt yapısındaki çalışmalarla geleceğe yatırım yapan Kağıtsporlu başarılı sporcular, katıldıkları özel turnuvadan madalyalarla döndü.

 

MİNİKLER BAŞARI İLE TER DÖKTÜLER

Minikler kategorisinde mücadele eden geleceğin şampiyonlarından

30 kilogramda Alihan Metin 1., Ahmet Ali Gül 2., 34 kilogramda Oğuzhan Babekov 3., 38 kilogramda İsa isaov 2., 48 kilogramda Muhammet şehit 2.,

Ömer Arda Aker 3., Muhammet Enes Aker 3., 52 kilogramda Abdürrahim Dursun 3., 57 kilogramda Abdülaziz Sayrov 1., Oğuzhan Yıldırım 2., 68 kilogramda Rahman Emre Koparan 1. oldu.

 

YILDIZLAR GELECEĞE GÖZ KIRPTI

Düzce'de gerçekleştirilen iller arası Nurettin Zafer Güreş Turnuvasında Yıldızlar kategorisinde 51 kilogramda Can Altun 1., 61 kilogramda Abdullah Duman 2., 65 kilogramda Ensar Çakır 1., Kürşat Karataş 2., 80 kilogramda Batuhan Kalaycı 1., Hüseyin Çakır 3., Abdülmelik Sayro 3., 92 kilogramda Hasan Çakır 3., Ali Safarov 3., 110 kg Bilal Sungur 3. oldular.

 

TOPLAM 34 MADALYA

U15 kategorisinde mindere çıkan Büyükşehir Kağıtsporlulardan 38 kilogramda Baysungur İsopov 1., Ömer Çiftçi ve Faruk Çiftçi 3., 41 kilogramda Murat Tuğlu 2., 44 kilogramda Tuğrul Demirci 3., 48 kilogramda Hasan Çakırkaya 1., Ali Ekber Safarov 3., Ömer Doğru 3., 52 kilogramda Ömer Gül 1., Ahmet Hasan Doğru 3., 57 kilogramda Muhammet Solak 1., 62 kilogramda Ömer Hamza Mert 1., 85 kilogramda Ercan Demir 1. oldu. Bu sonuçlar ile başarılı sporcular toplamda 34 madalya ile turnuvayı tamamladı.

 

 






 

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