Kağıtsporlu Atıcılar Başarıya Doymuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ‘un şampiyon atıcıları katıldıkları Cumhuriyet Kupası’ndan yine başarı ile döndüler. Konya’da Trap, Mersin’de Skeet kategorilerinde yapılan Cumhuriyet Kupası müsabakalarından, mavi beyazlılar başarı ile döndüler.