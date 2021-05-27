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Kağıtsporlu Atıcılar, Olimpiyat Kotası İçin Mücadele Edecek

Kağıtspor’un başarılı atıcıları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer olimpiyat kotası için mücadele edecekler.

Kağıtsporlu Atıcılar, Olimpiyat Kotası İçin Mücadele Edecek

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:21


ISSF tarafından (uluslararası atıcılık sporları federasyonu) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Tüm Dallar Avrupa şampiyonaları Hırvatistan'ın Osijek şehrinde yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı Trap sporcuları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer de zorlu turnuvada Olimpiyat kotası için mücadele edecek.

 

ALTIN MADALYA SAHİBİ, DİREK OLİMPİYATLARA

2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na vize veren organizasyon yüksek katılımlı ve üst düzey rekabette geçiyor. Avrupa Şampiyonası organizasyonunda altın madalya sahibi olan sporcular direk olarak 2021 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanacaklar.

 

2 SPORCU, 1 ANTRENÖR

1 - 2  Haziran tarihleri arasında Trap müsabakalarının yapılacağı şampiyonada milli takımımızı temsilen Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcuları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer, antrenör Ali Emre Güray eşliğinde temsil edecek.

 

2021 YILI BAŞARILI GEÇTİ

Türkiye Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Bahar Kupası ve Federasyon Kupası müsabakaları geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. 2021 yılında gerçekleştirilen 2 organizasyonda da iyi bir performans sergileyen Büyükşehir Kağıtsporlu İlbilgi ve Tuncer, her iki organizasyonda da kürsüde yer alarak olarak Kocaeli’ye madalyalar ile döndü.

 






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