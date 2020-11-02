Kağıtsporlu Judocular Avrupa Yolcusu

Ülkemizi ve Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası sayısız şampiyona ve turnuvalarda başarı ile temsil eden Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan Judo milli takımı ile Hırvatistan’ da düzenlenecek olan, Gençler Avrupa Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı.

40 ÜLKE KATILIYOR

Hırvatistan’ın Porec şehrinde 4-6 Kasım tarihlerinde, düzenlenecek olan şampiyonaya 40 ülkeden 235 erkek, 117 kadın olmak üzere toplam 412 sporcu katılıyor. Judo milli takımımız, pandemi sonrası düzenlenen ilk şampiyonada ülkemizi 9 erkek 6 kadın sporcu ile temsil edecek.

HEDEF ALTIN MADALYAYI İZMİT’E GETİRMEK

Judo milli takımı ile ülkemizi temsilen şampiyonada mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu Emirhan Karahan 60 kg’da Ömer Kemal Aydın 90 kg’da mindere çıkacak. Her iki sporcuda alt kategorilerde mücadele ettikleri Avrupa şampiyonlarında gümüş madalya kazanmışlardı.

“TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ”

Şampiyona öncesi konuşan Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan; “Türk Milli takımı adına mücadele ediyorsanız hedefiniz her zaman altın madalyadır. Her zaman Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandırmaktır hedefimiz. İnşallah altın madalya ile ilimize dönmek nasip olur. Pandemi boyunca çalımlarımıza devam ettik. Eksik kondisyonlarımızı tamamladık, şampiyonaya hazırız.” Dedi.





