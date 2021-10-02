Kağıtsporlu Karatecilerden 5 Madalya











Türkiye Karate Federasyonu tarafından Adana’da yapılan ve yılın son turnuvası olan Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu sporcular, 2 altın ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 madalyayla turnuvayı tamamladı.

2 ALTIN 3 GÜMÜŞ

Adana’da düzenlenen turnuvada Büyükşehir Kağıtspor adına salona çıkan sporculardan 55 kilogramda Umay Uygur ve 67 kilogramda Ömer Abdürrahim Özer altın madalyanın sahibi olarak, kürsünün en tepesinde yer aldı. Şampiyonada 68 kilogramda mücadele eden Rabia Şentürk, 67 kilogramda mücadele eden Ekrem Altuner Yılmaz ve 75 kilogramda mücadele eden Enes Bulut bronz madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ TAKIM SEÇMESİ

Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi milli takım seçmeleri de şampiyonada yapıldı. Seçilen milli sporcular, kasım ayının ikinci haftasında Dubai’de yapılacak Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

















