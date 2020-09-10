banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kahraman sağlık çalışanı ilk kitabının gelirini LÖSEV’e bağışladı

Ülkemizde son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı bir dönmede hayatlarını hiçe sayarak vatandaşların sağlıkları için görev yapan sağlık çalışanlarından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde hemşire olarak görevine devam eden Ayşe Altay “Sensizlik Kokuyorum” adlı ilk şiir kitabında elde ettiği tüm gelirleri LÖSEV’e bağışlayarak gönüllere bir kez daha taht kurdu.

Kahraman sağlık çalışanı ilk kitabının gelirini LÖSEV'e bağışladı

10 Eylül 2020 Perşembe 16:48

Son 10 yıldır Kocaeli’de hemşire olarak görev yapan Ayşe Altay “Şiir kitabımı tamamen kendi imkanlarımla çıkardım. Kitabımın satışları devam ediyor. Kitabımdan elde ettiğim tüm geliri de bir kuruşuna dahi dokunmadan LÖSEV’e bağışladım. İlk baskı olarak 1000 adet basılan kitabım kısa bir süre içinde kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Beni ilk kitabımda yalnız bırakmayan aileme, meslektaşlarıma ve kitapseverlere teşekkür ediyorum. Kitabımın geliri ile yaptığım bağışla hedefime ayrıca ulaştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.


SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Covid-19 salgını yüzünden zor günler geçirirken bir sağlık çalışanının ayrıca kitabından elde ettiği geliri düşünmeden LÖSEV’e bağışlamasının ardından LÖSEV tarafından kendisine gönderilen mesajda “Değerli bağışçımız vakfımıza yapmış olduğunuz bağışınız sistemimize ulaşmıştır. Teşekkür ederiz” denildi. Ayşe Altay’ın yaptığı bağışın sosyal medyada duyulması üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı Ayşe Altay’a destek mesajları atarak yaptığı davranışın örnek olması gerektiğini düşündüklerini ifade ettiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İtfaiye’den orman yangını uyarısı İtfaiye’den orman yangını uyarısı
Nuh Çimento’nun ÇED toplantısı iptal edildi Nuh Çimento’nun ÇED toplantısı iptal edildi
Kadıoğlu’ndan Ayar’a tam destek Kadıoğlu’ndan Ayar’a tam destek
Gebze'de parklara bir yenisi daha eklendi Gebze'de parklara bir yenisi daha eklendi
Dantel böceğine karşı ilaçlı mücadele Dantel böceğine karşı ilaçlı mücadele
Bakan Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nı izledi Bakan Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İtfaiye’den orman yangını uyarısı
Mevsim normallerinin üstündeki sıcak ve kuru hava orman yangınlarına davetiye çıkarıyor. Büyükşehir...

Haberi Oku