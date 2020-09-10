Kahraman sağlık çalışanı ilk kitabının gelirini LÖSEV’e bağışladı

Ülkemizde son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı bir dönmede hayatlarını hiçe sayarak vatandaşların sağlıkları için görev yapan sağlık çalışanlarından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde hemşire olarak görevine devam eden Ayşe Altay “Sensizlik Kokuyorum” adlı ilk şiir kitabında elde ettiği tüm gelirleri LÖSEV’e bağışlayarak gönüllere bir kez daha taht kurdu.

Son 10 yıldır Kocaeli’de hemşire olarak görev yapan Ayşe Altay “Şiir kitabımı tamamen kendi imkanlarımla çıkardım. Kitabımın satışları devam ediyor. Kitabımdan elde ettiğim tüm geliri de bir kuruşuna dahi dokunmadan LÖSEV’e bağışladım. İlk baskı olarak 1000 adet basılan kitabım kısa bir süre içinde kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Beni ilk kitabımda yalnız bırakmayan aileme, meslektaşlarıma ve kitapseverlere teşekkür ediyorum. Kitabımın geliri ile yaptığım bağışla hedefime ayrıca ulaştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.





SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI





Covid-19 salgını yüzünden zor günler geçirirken bir sağlık çalışanının ayrıca kitabından elde ettiği geliri düşünmeden LÖSEV’e bağışlamasının ardından LÖSEV tarafından kendisine gönderilen mesajda “Değerli bağışçımız vakfımıza yapmış olduğunuz bağışınız sistemimize ulaşmıştır. Teşekkür ederiz” denildi. Ayşe Altay’ın yaptığı bağışın sosyal medyada duyulması üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı Ayşe Altay’a destek mesajları atarak yaptığı davranışın örnek olması gerektiğini düşündüklerini ifade ettiler.