Kahraman Şoföre ödül

Aniden önüne çıkması sonucu çarptığı sokak köpeğine belediye otobüsünü durdurarak müdahale eden şoför sivil toplumdan da ödül aldı. Yaralı köpek için otobüsü durdurarak yetkililere haber veren ve gösterdiği duyarlılıkla 2017 yılına damga vuran hayvan sever şoför Eren Karadaş’a bir ödül de Kaptanlar Kulübü’nden geldi.

KARADAŞ ARALIK AYININ KAPTANI

Sivil Toplum Kuruluşu olan Kaptanlar Kulübü tarafından organize edilen Ulaştırma Platformu Panel ve Ödül törenine Kocaeli damga vurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Eren Karadaş yaralı köpeği kurtarması sebebiyle ödüle layık görüldü. Ödül töreni öncesinde internet sitesinde başlatılan Türkiye geneli halk oylaması ile Eren Karadaş Aralık Ayının Kaptanı seçildi.

YILIN ÖDÜLÜNE DE ADAY

Sektörden birçok öncü kurum ve kuruluşun katıldığı törende servis, turizm, şehirlerarası ve kent içi olmak üzere 4 ayrı kategoride Türkiye genelinde ayın kaptanları seçildi. Köpeğin kurtarılma anının videosuyla başlayan törende Eren Karadaş herkesin takdirini bir kez daha topladı.

UlaşımPark Genel Müdürü M.Yasin Özlü, ödülü ile birlikte kendisini ziyaret eden Karadaş’a gösterdiği örnek davranıştan dolayı teşekkür etti. Karadaş, şu anda oylaması devam eden yılın kaptan şoförü oylamasına da aday gösterildi.