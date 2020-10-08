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Kahraman Tarihe Yolculuk Programının Konuğu

Tarihçi yazar Resül Orman tarafından hazırlanıp sunulan Batıyakası Tv’de yayınlanan tarihe yolculuk programının bu akşamki konuğu araştırmacı gazeteci ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail kahraman Azerbaycan konusunu konuşacak .

Kahraman Tarihe Yolculuk Programının Konuğu

08 Ekim 2020 Perşembe 15:26


 Tarihe Yolculuk Programı 

Ekranların fenomen tarih programları içinde haklı yerini alan ve programının moderatörlüğünü Araştırmacı-Yazar Resul ORMAN’ın yaptığı Tarihte Yolculuk programı yeni yayın döneminde internet televizyonunda fark yaratan, adeta emsal teşkil eden Batıyakası Tv ekranlarında ikinci sezonuna tekrardan merhaba dedi. İlk programları ile birlikte izleyiciden tam not alan programın ikinci sezonunada vatandaşların büyük ilgisi oldu.İkinci dönemin ilk programında Yönetmen-Sinema Araştırmacısı Engin Akyıldırım’ı konuk olduğu programın ikinci konuğu ise eğitim camiasının yükselen değerlerinden genç Tarihçi Murat Özdemir oldu. Milli Mücadelenin 98. Yıldönümüne özel yayınlanan programa adeta soru yağmuru yağdı ve izleyicinin talebi üzerine yayın süresi uzatıldı Tarihçi Murat Özdemir’in ise sorularda ki rahatlığı ve samimiyeti gözden kaçmayan en önemli ayrıntıların başında geliyordu, üçüncü program konuğu Eğitimci-Yazar Ferhat Muhsin Gümüş’ün konuk olduğu programda ise İnsanlığı Tarihine Mitolojik ve Dini anlamda değinildi geçtiğimiz haftanın konuğu ise Kocaeli Tarihinin duayeni Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’di Kocaeli Tarihinin Bilinmeyenleri adlı programda farklı ve büyük ilgi duyuldu özellikle envanter kayıtlarının gösterildiği programda Volkan Şenel’in son kitabı olan Atlas Üzerinden Düşler Kurmak” tanıtıldı. Türkiye’nin belgeselde dünya açılan kapısı olan Belgeselci-Yazar İsmail Kahraman oldu Azerbeycan ve Orta Asya Tarihi üzerine konuşulacak programa tüm tarih ve kültür seven herkesi 19.00’da Batıyakası Tv’de Tarihte Yolculuk programına izlemeye davet ediyoruz...
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