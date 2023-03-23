Kahramanmaraş’a Bin 500 Kişilik ‘Kardeşlik İftarı’ Çadırı Kuruldu

Körfez Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Dilovası Belediyesi, görevli bulundukları Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bin 500 kişilik iftar çadırı kurdu. Vatandaşlara iftar dışında sahur için de yemek dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Körfez Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Dilovası Belediyesi, görevli bulundukları Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bin 500 kişilik iftar çadırı kurdu. Vatandaşlara iftar dışında sahur için de yemek dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Körfez Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Dilovası Belediyesi, görevli bulundukları Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bin 500 kişilik iftar çadırı kurdu. Ramazan ayının ilk iftarını da burada vatandaşlarla birlikte açacak olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Söğüt ile birlikte Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de Kahramanmaraş’a gitti.

“Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bir nebze de olsa katkı sunacağız”

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan okul bahçesine kurulacak olan dev iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca depremzedelere hizmet verecek. İftar ve sahur yemeğinin verileceği alanda incelemelerde bulunan Başkan Söğüt, “Son hazırlıkları yapıyoruz. Üç belediye olarak kardeş belediyemiz Dulkadiroğlu’nda vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bir nebze de olsa katkı sunacağız” dedi.











İHA