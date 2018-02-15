KAISİAD siyasi partilere gitti

Merkezi Gebze’de bulunan ve yaptığı etkinliklerle dikkat çeken Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD), siyasi partileri ziyaret etti. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi kendilerine ziyarette bulunan AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’a iade-i ziyarette bulundu.

İLK DURAK AK PARTİ

KAISİAD heyetinin ilk durağı AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı oldu. İlçe Başkanı İrfan Ayar’ı ziyaret eden KAISİAD Başkanı Karakuş, hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de Ayar’a görevinde başarılar diledi. KAISİAD Başkanı Karakuş ve yönetimine teşekkür eden İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze’yi ortak akılla yönetmek istediklerini ifade ederek SİAD’larla işbirliğinin önemine değindi. KAISİAD Başkanı Karakuş da kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Ayar’a teşekkür ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP’YE İADE-İ ZİYARET

AK Parti ziyaretinin ardından CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’a da iade-i ziyarette bulunan KAISİAD heyeti, kongrede ilçe başkanı seçilen Yılmaz’ı tebrik etti. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve ekibine ziyaret nedeniyle teşekkür eden İlçe Başkanı Yılmaz, “KAISİAD’ın çalışmalarını takip ediyoruz. Gerçekten Gebze için güzel hizmetler veriyorsunuz. Dernekçilik zor ve fedakarlık isteyen bir uğraştır. Siyasi partiler olarak bizler de SİAD’larla diyalog halindeyiz. KAISİAD Gebze’de fark yaratan çalışmalar ortaya koyuyor” diye konuştu. KAISİAD Başkanı Karakuş da misafirperverliği için İlçe Başkanı Yılmaz’a teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.







