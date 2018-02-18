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KAISİAD’dan Arabuluculuk semineri

Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD), her ay geleneksel olarak düzenlediği kahvaltılı toplantı programlarını sürdürüyor. KAISİAD üyesi işadamlarının katıldığı kahvaltı sonrasında Arabuluculuk konulu seminer gerçekleştirildi.

KAISİAD'dan Arabuluculuk semineri

18 Şubat 2018 Pazar 13:50

Gebze’de aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren ve her ay farklı bir etkinlikle üyeleriyle buluşan KAISİAD, bu kez Arabuluculuk semineri düzenledi. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakauş, yönetimi ve dernek üyesi işadamlarının katıldığı ve Bayramoğlu Resort Hotel’de gerçekleşen kahvaltı programının ev sahipliğini ise dernek üyesi Doğrular Mobilya’nın sahibi Ercan Doğru üstlendi. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği programın açılış konuşmasını yapan KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Her ay farklı bir konuda eğitim vermeye özen gösterdiklerini ifade eden Karakuş, KAISİAD’ın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi.

ARABULUCUK SİSTEMİ ANLATILDI

Daha sonra KAISAİD’ın kurucu başkanı da olan Av. Ufuk Ekinci tarafından Arabuluculuk konulu seminer verildi. Arabuluculuk sisteminin nasıl işlediğini ve ne gibi avantajlar getirdiğini anlatan Ekinci, yeni sistemle birlikte büyük kolaylıkları getirildiğini ifade etti. Arabuluculuğun özellikle ticari davalar, iş ve işveren davaları, ev sahibi-kiracı davaları, inşaat yapımından kaynaklanan uyuşmazlıklar, emlakçı-ev sahibi ve sözleşmeler gibi alanlarda kullanıldığını vurgulayan Ekinci, alternatif uyuşmazlık çözümünün yararlarını ise şöyle özetledi: “Arabuluculuk sistemi masraftan ve zamandan tasarruf sağlar, tarafların sürece doğrudan katılımına imkan tanır, esnek ve ılımlı çözümler, gizlilik, menfaatler üzerinde yoğunlaşma, her iki tarafın da kazancı çıkacağı bir sonucun doğması gibi avantajlar getirir” diye konuştu.

ARABULUCULUĞA NASIL BAŞVURULUYOR*

Av. Ufuk Ekinci, arabuluculuğun işadamlarını yakından ilgilendirdiğini ve iş hukukunda arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğine dikkat çekerek “İş hukuku açısından yargıya başvurmadan arabuluculuğa başvuru mecburiyeti getirildi. Adliyelerde arabuluculuk büroları bulunuyor. Oraya başvurup arabulucu tayini istenebiliyor. Arabuluculuğun görevler tarafları anlaştırmak değil tarafları bir araya getirmek ve süreci yönetmektir. Çözümü taraflara bırakır. Arabuluculuğun masraflarını taraflar eşit karşılıyor.” diye konuştu.

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