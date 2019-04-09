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KAISİAD’dan Başkan’a hayırlı olsun ziyareti

Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici ve İş adamları Derneği yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KAISİAD'dan Başkan'a hayırlı olsun ziyareti

09 Nisan 2019 Salı 13:17

Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici ve İş adamları Derneği yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu Dernek Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e makamında konuk oldu. Ziyarette, Dernek Başkanı Karakuş Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Büyükgöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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