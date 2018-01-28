KAISİAD’dan KOSGEB eğitimi

KAISİAD her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kahvaltılı buluşmalarına devam etti. KAISİAD üyesi işadamı İlyas Bozkuş’un ev sahipliğinde Bayramoğlu Yelkenkaya Otel’de gerçekleşen kahvaltıya KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ile derneğin eski başkanları Ufuk Ekinci ve Nasreddin Bavaş’la birlikte KAISİAD üyesi işadamları katıldı. Sarıkamış Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Baytöre’nin de yer aldığı kahvaltıda aynı zamanda KOSGEB teşvikleri konulu seminer de düzenlendi. KOSGEB Gebze Müdürü Hakan Demirci ve KOSGEB yetkilisi Cem Özhan tarafından KAISİAD üyelerine KOSGEB’in işadamlarına sağladığı destekler anlatıldı.

KAISİAD’IN OLMAZSA OLMAZ 3 ÖNCELİĞİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş, dernek olarak olmazsa olmaz 3 öncelikleri olduğu ifade ederek “KAISİAD olarak çok güzel bir birliktelikle çalışıyoruz. Derneğimizin kurucu başkanı Ufuk Ekinci ve ikinci başkanımız Nasreddin Bavaş bey de aramızda. Birlik beraberlik içerisinde KAISİAD’ın daha iyi noktaya gelmesi için çalışıyoruz. KAISİAD olarak 3 olmazsa olmaz önceliğimiz var. Bunlardan birincisi ticaretle uğraşıyoruz. Ticaretin de kuralları ve şekilleri sürekli değişiyor. Eğitimlerle yeni ticaret kuralarına uyum sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer önceliğimiz üyelerimiz arasındaki diyalog ve dayanışmayı arttırmak ve yeni işbirliklerine zemin hazırlamaktır. Üçüncüsü ve bence en önemlisi hepimiz ticaret yapıyoruz. Dolayısıyla stresli hayatlarımız var. Bu stresi azaltacak, işadamlarımızın aileleriyle de rahatlayacağı iş gezileri ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu kahvaltılarımızı da her ay bu amaçla yapıyoruz.” dedi.

SARIKAMIŞ MİİLİ BİR OLAYDIR

KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş, Sarıkamış anma etkinliklerine de özel bir vurgu yaparak “Sarıkamış sadece Karslılara özgü bir gün, bir olay değildir. Sarıkamış olmasaydı belki Çanakkale de olmazdı. Sarıkamış, ülkenin birliği için girilen bir savaştır. Yurdumuzu savunmak için Anadolu’nun dört bir yanından gelen Mehmetçiklerin omuz omuza çarpıştığı ve şehit düştüğü yerdir. Sarıkamış Milli bir gündür ve Çanakkale kadar önemlidir. Sarıkamış’ı hakkıyla anmalıyız. Sarıkamış’a herkesin sahip çıkması gerekiyor” diye konuştu. Karakuş ayrıca 3 Şubat’ta Gebze Belediyesi ile Sarıkamış Beyaz Umut Derneği ve Kars Ardahan Iğdır Dernekler Platformu işbirliği ile düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma programına da herkesi davet etti. Sadece Karslıların değil Gebze’deki herkesi davet eden Karakuş, “3 Şubat Cumartesi günü sabah 11.00’da Gaziler Dağı’nda Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş olacak ve aynı akşam Gebze Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da da anma programı düzenlenecek. Hep birlikte bize yakışan bir program olması için çalışacağız” dedi.

KOSGEB TEŞVİKLERİ ANLATILDI

Kahvaltının ardından ise KAISİAD üyelerine yönelik KOSGEB teşvikleri konulu seminer düzenlendi. KOSGEB Gebze Müdürü Hakan Demirci ve KOSGEB yetkilisi Cem Özhan tarafından KAISİAD üyelerine KOSGEB’in işadamlarına sağladığı destekler anlatıldı. Demirci, seminerde KOSGEB desteklerinin nasıl alınacağı hakkında bilgiler verirken hangi alanlarda teşviklerden yararlanılabileceğini anlattı. KOSGEB’in işbirliği güç birliği desteği ile işadamlarının 1.5 Milyon TL’ye kadar destek alabileceğini ifade eden Demirci, yeni KOSGEB destek programları hakkında da bilgiler verdi. Oldukça verimli geçen eğitim seminerinde KAISİAD üyeleri KOSGEB yetkililerine teşekkür ettiler.