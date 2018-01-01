KAISİAD’dan protokol turu

Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD) Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi Gebze protokolünü ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i ziyaret eden Başkan Karakuş, KAISİAD’ın çalışmalarını anlattı.



KAYMAKAM GÜLER’E ZİYARET

Kısa bir süre önce gerçekleşen kongrede KAISİAD Başkanlığına seçilen Meşaik Karakuş ve yönetimi protokol ziyaretlerine başladı. İlk olarak Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i ziyaret eden KAISİAD Başkanı Karakuş ve yönetimi derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dernek yönetimini de tek tek tanıtan Karakuş, KAISİAD’ın yaptığı faaliyetleri anlattı. Kaymakam Güler de KAISİAD Başkanı Karakuş ve yönetimine ziyaret nedeniyle teşekkür ederek başarılar diledi ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.



BAŞKANLARI SARIKAMIŞ’A DAVET ETTİ

KAISİAD heyeti daha sonra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret ettiler. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde Köşker ve Karaosmanoğlu belediye olarak derneklerle işbirliğine hazır olduklarını söylediler. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimini tebrik ederek başarılar dileyen Köşker ve Karaosmanoğlu, KAISİAD’ın çalışmaların yakından takip ettiklerini söylediler. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ise Köşker ve Karaosmanoğlu’nu 21-25 Şubat tarihleri de gerçekleşecek Sarıkamış gezisine davet ettiler. Köşker ve Karaosmanoğlu, KAISİAD heyetine nazik davet için teşekkür ederken memnuniyetlerini dile getirdiler ve fırsat bulurlarsa katılacaklarını söylediler.



KAISİAD’I ANLATTILAR