KAISİAD’dan Sarıkamış’a gezi

Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD), Sarıkamış’a gezi düzenleyerek hem dünyaca ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi’nde stres attı hem de çeşitli temaslarda bulunarak bölgedeki yatırımlarla ilgili eğitim toplantıları düzenledi.

Gebze’nin en aktif derneklerinden biri olan ve yaptığı etkinliklerde beğeni toplayan KAISİAD, Sarıkamış’a hem iş hem de seyahat gezisi düzenledi. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş, dernek yönetimi ve üyeleriyle birlikte AK Parti Kocaeli Eski Milletvekili Eyüp Ayar, İnşaat Mühendisler Odası Gebze Şube başkanı Ziya Özhan, Gebze Eski Belediye Başkan yardımcısı Metin Gökçe ve Gebze’nin tanınmış işadamlarından Mestan Okan ile Metin Beşiroğlu da geziye katıldı. Aynı zamanda KAISİAD üyesi olan Ümit Kabay’ın otelinde konaklayan heyet, Sarıkamış’ta hem stres attı hem de çeşitli temaslarda bulundu.

SARIKAMIŞ KAYMAKAMI ZİYARET ETTİ

KAISİAD heyetini Sarıkamış’ta protokol de yalnız bırakmadı. Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman da KAISİAD’ı konakladığı otelde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimiyle sohbet eden Kaymakam Karaman, işadamlarına bölgeye yatırım davetinde de bulundu. Sarıkamış’ın daha cazip bir yer haline gelmesi için neler yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Karaman, KAISİAD heyetine de her yıl yaptıkları gezi için teşekkür etti. KAISİAD heyetini otelde ziyaret edenler arasında Kars Spor yöneticisi ve Akyaka Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Veli Aramaz, Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Ağçay ve Kars Spor yöneticisi Ayhan Saltürk de yer aldı.

BÖLGEYİ GEZDİLER

KAISİAD heyeti, Kars gezisinde çeşitli etkinliklerde de bulundu. İlk olarak Çıldır Gölü’ne giden KAISİAD heyeti, donmuş Çıldır Gölü’nde yapılan balık avcılığını izledi. Kars Kalesi’ni de ziyaret eden KAISİAD Heyeti, Sarıkamış Şehitliği ve tarihi tren garını da ziyaret etti. Kars bölgesindeki tarihi ve doğal güzellikleri de gezen KAISİAD heyeti bölgenin tanıtımına da katkı sundu. Kars bölgesine özgü âşıklık geleneğini yaşatan Âşıklar da otelde eserlerini sergilediler.

SERKA EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ

KAISİAD üyesi işadamları Sarıkamış Kayak Merkezi’nde stres atıp dinlenirken aynı zamanda Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından verilen eğitim seminerine de katıldılar. SERKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu, KAISİAD heyetine bölgesel yatırım teşvikleri ve avantajları konusunda seminer verdi. Yeni Teşvik Sistemi hakkında bilgiler veren Kapu, bölgesel teşvik uygulamaları, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, vergi indirimi, faiz desteği gibi konularda bilgiler verdi. Bölgenin özellikleri ve yatırım fırsatlarının da konuşulduğu seminer işadamları için oldukça verimli geçerken ilgiyle izlendi.