KALDER 31. Kalite Kongresi Kocaeli’’de yapıldı





Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen 31. Kalite Kongresi, "Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) katkılarıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve bilim, akademi ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri yer aldı.





BAŞKAN BÜYÜKAKIN KONUŞMA YAPTI

31. Kalite Kongresi, "Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet" temasıyla gerçekleştirilen kongrede Başkan Büyükakın "Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet" teması üzerine bir konuşma yaptı. KALDER yönetimini ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nde böyle büyük bir etkinliğin gerçekleşmesi şehrimiz adına çok kıymetli’’ dedi. Kongrenin ana temasını oluşturan riskin ötesine geçmek konusunda uzun yıllar boyunca akademik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; “Dünya Ekonomik Formu tarafından hazırlanan raporlarda gelecek 10 yıldaki risklerin başında ilk üç sırasında iklim, ekstrem hava olayları ve biyoçeşitlilik kayıpları yer alıyordu. Pandemi ile birlikte bu sıralama tamamen değişti ve sosyal uyum birinci sıraya yerleşti. Buna karşın olumlu raporlar da var ama ilk 10 sıraya baktığımızda ekonomi ile ilgili gelişmeler sonlarda yer alıyor. İnsanların ekonomik ihtiyaçları ikinci plana düştü. Bilime karşı duruş, dijital tepki gibi konular ise oldukça önem kazandı.”





“RİSKİN ÖTESİNDEKİ TÜM DEĞERLERİ KONUŞMALIYIZ”

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında dünyadaki risklere değinerek, "Üretimde kalite sadece üretim standartlarına bakarak olmamalı. Aynı zamanda toplumsal kodlara da bakılmalı. Yani topyekûn bir kalite anlayışı hâkim olmalı. Tek başına üretime dair standartlar belirlemek yeterli olmaz, aynı zamanda sosyal ve toplumsal standartlar da belirlenmeli. Risklerin ötesini tartışırken riskin ötesindeki değerler de konuşulmalı. İnsanı merkeze koyan bir anlayışla her şeyin insan için olduğunu unutmadığımızda konuya farklı bir noktadan bakabiliriz. Böylece üretime, tüketime, teknolojiye, AR-GE’ye ve modern insanın açmazlarına bakışınız da değişir” dedi.

Çevresel risklerin, riskler haritasının en üstünde yer aldığına işaret eden Başkan Büyükakın, "Geçmiş yüzyıla ait, geçmiş iki yüzyıla ait gerçeklikten hareketle inşa edilen sosyal bilimin ve teknokratik yaklaşımların eksikliklerini de fark etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bilgiden değil, daha çok bilgelikten esinlenen bir yaklaşımla, sadece üretimde kalitenin değil, topyekûn toplumsal dayanışmanın, gelirdeki paylaşım adaletinin de olduğu, hukukun sadece hukuk olmadığı, adalet olabilmesi için hukukun, ahlakla da vicdanla da beraber düşünülmesi gerektiği gibi bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini, riski konuşurken, riskin ötesini konuşurken, aslında riskin ötesindeki tüm bu değerleri konuşmamız gerektiğini hatırlatmak isterim" ifadesini kullandı.





KONGRE 2 GÜN DEVAM EDECEK

2 gün boyunca Kocaeli Kongre Merkezinde devam edecek olan kongrede, 10 farklı konu, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, vakıf ve dernek başkanlarından oluşan alanında uzman konuşmacılarla ele alınacak. 31. Kalite Kongresi’nin sonunda bu yıl bir ilke de imza atılarak KALDER Kongre Bildirisi yayınlanacak. Bildiri kapsamında, kongrede gündeme taşınan konulara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınması hedefleniyor.









