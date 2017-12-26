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Kaldığımız yerden devam ediyoruz

-Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi: -Üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izleri silindi

Kaldığımız yerden devam ediyoruz

26 Aralık 2017 Salı 16:11

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre aralık ayı ve 2017 yılı geneline ilişkin kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hem Kocaeli, hem Türkiye genelinde sanayinin kapasite kullanımında artış olduğuna dikkat çekerek, "Bu artışla 15 Temmuz darbe girişiminin izlerinin silindiğini görüyoruz ve ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Artış eğiliminin önümüzdeki dönem ivmelenerek devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre yılın başından bu yana kapasite kullanım oranlarının 2016'nın üzerinde olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Yılın tamamına baktığımızda, Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 78.5 ile geçen yılın 1.1 puan üzerinde. Kocaeli'de ise yüzde 71.1 ile geçen yılın 0.8 puan üzerinde. Bu artışlarla 15 Temmuz'un izlerinin silindiğini memnuniyetle görüyoruz. Ve artışların üretime, ihracata ve büyüme oranlarına da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umarız 2018'de devam eden teşviklerle birlikte verimlilik ve yatırımlar daha artar. Kapasite kullanım oranlarındaki artışlar ivmelenerek devam eder." dedi.

Kocaeli sanayinin otomotiv, kimya ve metal sanayine dayanması nedeniyle bu sektörlerdeki artışı ayrıca önemsediklerini belirten Zeytinoğlu, "2017 yılında Türkiye genelinde yüzde 86.3 kapasite kullanım oranı ile otomotiv sanayi zirveye oturdu. Kimya ve metal sanayinde ise bu oran yüzde 79.2 oldu.  Genel imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşen bu artışları sevindirici buluyoruz ve olumlu yansımalarını ilimizde de göreceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ayrıca aralık ayı kapasite kullanım oranını da değerlendirerek, "Kocaeli’de üretim yapan sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranlarının genel imalat sanayine paralel artış gösterdiğini görüyoruz. Aralık ayı kapasite kullanım oranı geçen yıla göre Türkiye’de yüzde 78.1’den yüzde 79'a 0.9 puan ve Kocaeli’de yüzde 70.4’ten yüzde 70.7’ye 0.3 puan arttı." dedi.

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