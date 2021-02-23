Kaldırımda Oluşan Toprak Kaymasına Büyükşehir’den Acil Müdahale

İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı bazı olumsuz durumların yaşanmasına da sebep oldu. Eski İstanbul yolu İzmit 28 Haziran Mahallesinde bulunan asri mezarlığın olduğu yolun yaya kaldırımında, yoğun kar yağışı heyelan, toprak kaymasına sebep oldu. Yaşanan toprak kaymasına acil müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak yaya kaldırımını kapattı. İş makineleriyle kayan toprak temizlendi ve geçici olarak yol güvenliği sağlandı.

ANINDA MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde yol çalışmalarını yürütürken oluşabilecek olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Bu çalışmaların biri de eski İstanbul yolu İzmit 28 Haziran Mahallesi’nde gerçekleşti. Bölgede kar yağışının toprak zemini yumuşatması yaya kaldırımında toprak kaymasına neden oldu. Ekipler hemen acil müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

İSTİNAT DUVARI YAPILACAK

Ekipler iş makineleriyle, ilk etapta yaşanan toprak kayması sonucu oluşan toprakları temizledi. Yapılan önlemler ve çalışmalarla yol yayalar ve araçlar için güvenli hale getirildi. Daha sonra istinat duvarı yapılarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmasının önüne geçilecek.













