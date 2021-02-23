Kaldırımda Oluşan Toprak Kaymasına Büyükşehir’den Acil Müdahale

ANINDA MÜDAHALE
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde yol çalışmalarını yürütürken oluşabilecek olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Bu çalışmaların biri de eski İstanbul yolu İzmit 28 Haziran Mahallesi’nde gerçekleşti. Bölgede kar yağışının toprak zemini yumuşatması yaya kaldırımında toprak kaymasına neden oldu. Ekipler hemen acil müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
İSTİNAT DUVARI YAPILACAK
Ekipler iş makineleriyle, ilk etapta yaşanan toprak kayması sonucu oluşan toprakları temizledi. Yapılan önlemler ve çalışmalarla yol yayalar ve araçlar için güvenli hale getirildi. Daha sonra istinat duvarı yapılarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmasının önüne geçilecek.