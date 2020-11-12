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Kale Okulları Öğrencileri Geleceğin Dünyasını Tasarlıyor

Kale Okulları iç mimarlık-inşaat teknolojileri öğrencileri geleceğin dünyasını tasarlıyor.

Kale Okulları Öğrencileri Geleceğin Dünyasını Tasarlıyor

12 Kasım 2020 Perşembe 14:01

Kale Okulları iç mimarlık-inşaat teknolojileri öğrencileri geleceğin dünyasını tasarlıyor. 

Geçen yıllarda da öğrencilerin bir numaralı tercihi olan ve kontenjanı kısa sürede dolan Kale Okulları'nın İç Mimarlık-İnşaat Teknolojileri Lisesi'nde eğitim hız kesmeden devam ediyor. Mimarlık alanında tecrübeli öğretmenler eşliğinde yeteneklerini geliştiren öğrenciler Kale Okulları'nın farkını daha iyi anlıyor. Öğrencilerin yeteneklerini geliştiren bu eğitimlerden bir tanesi de SketchUp eğitimi. 

SketchUp eğitimi ile öğrenciler mimarlık alanında ilerlerken eğitimin basit arayüzü, temel ve pratik çizim ve modelleme komutları ile öğrenciler kısa sürede 3 Boyutlu Modelleme konusunda gelişiyor. 

Böylelikle eğitim kapsamında işlenecek konu başlıkları ile tasarımlara farklı açı ve boyutlardan bakan başarılı genç bir nesil Kale Okulları ile birlikte güzel bir geleceğe adım atıyor.





 

 

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