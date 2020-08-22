Kalede Kur-an ziyafeti

Pazar Günü saat 21:00’deEskihisar Kalesinin manevi ortamında gerçekleşecek olan Kur’an-ı Kerim ziyafetinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Hatibi,2015 Yılı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Dünya 1. Si Kurra Hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya-i Kebir Cami-i Hatibi,2009 Yılı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Dünya 1. Si Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Büyük Çamlıca Cami-i İmam Hatibi Kurra Hafız İshak Danış, 2002-2007 ve 2010 Yılları Kuran’ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye

1.si

Mustafa Özyılmaz, TRT ve Diyanet İşbirliği ile yapılan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 3. sü Hafız Osman Bostancı, 2010 Yılı Türkiye Geneli İmam Hatipler Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

2.si