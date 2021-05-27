Kaliteli ''Kartuş'un'' farkı

Yazıcılar piyasaya ilk çıktıkları andan itibaren önce kurumlarda sonra evlerde büyük bir hızla yayılmaya başladılar. Yazıcılar sayesinde kullanıcılar bilgisayarlarındaki metinsel veya görsel verileri kâğıt üzerine aynı şekilde aktarma imkanına kavuştu. Yazıcılar öğrencilerin ödevlerini hızlı bir biçimde hazırlaması ve okunaklı bir biçimde teslim etmesi açısında ev kullanıcılarının hayatlarını rahatlatırken, iş yerlerde görev yapanların çalışma biçim ve hızlarında tam bir devrim yarattı.

Yazıcıların yaygınlaşmasıyla, veri üretenler ve karar verenler, bu bilgileri bütün altlarına, bilgisayar kullanmayan bile, hızlıca ve hatasız iletebilmeye başladılar. Günümüzde yazıcılar her türlü sektörde hemen her pozisyonda yoğun olarak kullanılmaktadır. Çalışma yerlerinde verimliliği arttıran ve hataları azaltan yazıcıların bazı olumsuz yanları da mevcuttur.

Kartuş Kullanımının Yazıcı Maliyeti Üzerindeki Etkisi

Şu anda piyasadaki birçok yazıcı mürekkep püskürtmeli modellerden oluşmaktadır. Tasarım ve üretimleri daha ucuz olan bu yazıcılar, lazer yazıcılar kadar hızlı olmasa da baskı kalitesi olarak genel olarak çok daha başarılıdırlar. Ancak kartuş tüketimi konusunda pek ekonomik değillerdir.

Günümüzde kartuş fiyatları yazıcı fiyatlarına göre düşüş gösterse de birçok kartuşun fiyatı uyumlu olduğu yazıcının 1/3 veya 1/4 seviyesindedir ve bu fiyatlar birçok kullanıcıyı zorlamakta, işletmelere ise fazla gelmektedir. Bundan dolayı akla ilk gelen sonuç baskı maliyetlerini azaltmak adına kartuş tüketimini düşürmektir.

Kartuş Ömrünü Uzatmak İçin Üreticilerin Sunduğu Seçenekler

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için kartuş ekonomisini arttıracak yöntem ve seçenekler üreticiler tarafından sunulsa da görsel kalitesinde yaşanan ciddi kayıp sebebiyle birçok kullanıcı bu seçenekleri tercih etmemektedir. Bundan dolayı özellikle yüksek kaliteli renkli görseller, fotoğraf ve grafik basması gereken kişilerin yıllık kartuş masrafları çok yüksek meblağlara çıkabilmektedir.

Yazıcınız için uygun kartuşu https://www.toner.com.tr/kartus adresinden en uygun fiyatla temin edebilir, basım masraflarınızı en düşük seviyeye çekebilir ve işletiminizin karlılığını arttırabilir, kişisel kullanıcılar ise kartuş fiyatlarını çok düşünmeden istedikleri içeriklerin baskılarını alabilirler.