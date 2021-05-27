Kaliteli Poşet Dosyanın Özellikleri Neler?

Resmi ve özel kurumların yanında evlerde de yoğun olarak kullanılan A4 ebadında kağıtlar maalesef uzun dönem saklanmak için uygun değildir. Özellikle hava koşullarına karşı çok hassas olan kağıtlar, aynı zamanda katlanma, buruşma ve sıvı dökülmelerine karşı oldukça korumasızdırlar. Özellikle çay ve kahve gibi ülkemizde oldukça sevilen içecekler, kağıtlar üzerinde ciddi lekeler oluşmasına yol açabilmektedir. Islak imzalı ve resmi evraklar için ciddi bir sorun bu durumları engellemenin en garantili yolu poşet dosya kullanmaktadır.

Evrak ve Belgelerinizi Poşet Dosya Kullanarak Koruyun

Bir yerden başka bir yere giderken elde taşınan evrak ve belgelerin de rüzgâr veya farklı sebeplerden dolayı elden uçması ve yere düşmesi sıklıkla yaşanan kazalardan biridir. Kuru yaz aylarında çok fazla soruna yol açmayan bu durum, yağmurlu olan bahar ve kış aylarında ise kabusa dönebilmektedir. Su birikintisi içine düşebilen evrak birkaç saniye içinde tamamen kullanılamaz hale gelebilmekte, evrağın hazırlanması için geçilen süreçlerden tekrar geçilmesi gerekmektedir. Poşet dosyalar suyun içine düşme durumunda çok kısa olsa da evrağı koruyabilirken, yağmur ve kar yağışlarına karşı tamamen koruma özelliğine sahiptirler.

Poşet dosya içine konulan kâğıt veya kağıtların sadece sıvı dökülmelerinden korumakla kalmıyor, aynı zamanda kırışmalarının veya yırtılmalarını da engellemektedir. Bundan dolayı özellikle ödev teslimi yapacak olan evrak dosyalaması yapması gereken çalışanlar tarafından tercih edilen poşet dosyalar, evlerde de tapu, diplomalar ve sertifika gibi değerli ve önemli evrakların saklanmasında kullanılmaktadır.

Farklı İhtiyaçlar İçin Farklı Poşet Dosya Seçenekleri

Farklı fiyat aralıklarında değişik poşet dosya çeşitlerinin bulunabildiği günümüzde, evrak saklamak için daha çok kalın ve mat olan dosyalar tercih edilirken, ödev ve çeşitli sunumlarda kullanılmak amacıyla ise parlak poşet dosyalar tercih edilmektedir. 30 yıldan uzun süredir kırtasiye sektöründe müşterilerine hizmet sunan Aktüel Express https://www.aktuelexpress.com/poset-dosyalar adresinde müşterilerine farklı ihtiyaçları karşılayacak, değişik fiyat aralıklarında onlarca poşet dosyanın satışını gerçekleştirmektedir.