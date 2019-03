Kaman Kapalı Pazarını Gezdi

Tüm sıkıntılarını başkan adayı Dr. Kaman'a anlatan pazarcılar oldukça dertlimi dertli Millet İttifakının Büyükşehir belediye başkan adayı Dr. Serdar Kaman Kocaeli'yi karış karış gezmeye devam ediyor. Her gittiği bölgede tüm vatandaşlarla bir araya gelen ve sempatik tavırları ve güler yüzüyle insanların gönlünü kazanan Kaman seçiminde favorisi haline geldi. Her konuda hazırladığı projelerle tüm vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Kaman özellikle her iş dalından herkesi dinliyor ve bununla birlikte halkı da dinleyerek edindiği tecrübelerle Kocaeli'de hayatı kolaylaştıracak projeleri 1 Nisan gününden ititaren hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kaman önceki günde Gebze pazarını gezerek pazarcı esnafının ve halkın sorunlarını dinledi. Pazarcı'nın ve halkın ilgisi Kaman'a oldukça yoğun olurken, pazarcılar kapalı pazarın uygun olmadığını dile getirdi. Pazarcılar ayrıca halden malı çok yüksek fiyatta aldıklarını ve bu yüzden tezgahlarına mal koyamadıklarını söylerken, ayrıca pazar alışverişindeki pazahalılığın kendilerinden kaynaklanmamasına rağmen halktan yinede tepki aldıklarını ancak günahsız yere suçlandıklarını belirterek, kendilerininde mağdur olduklarını dile getirdiler. Pazar alışverişi yapan halk ise artık değişimin şart olduğunu ve yandaşa endeksli zihniyetin gitmesi gerektiğini ifade ederek "Yandaşa değil vatandaşa hizmet" edecekler seçimi alsın vurgusu yapmayıda ihmal etmediler.