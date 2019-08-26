Kamp tutkunlarının ilk rotası; “Ormanya”

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya içerisinde bulunan karavan ve çadır kamp alanı doğa tutkunlarının ilk rotası oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan Ormanya, ana bölümlerinden biri olan karavan ve çadır kamp alanı ile kamp severlerin uğrak mekânı haline geldi. Kocaeli’nin metropol bir şehir olmasının yanı sıra diğer metropol şehirlere de yakın olması kamp alanı için önemli bir avantaj sağlıyor. İstanbul, Bolu, Sakarya ve Bursa gibi büyük illerden tatile gitmek için çıkan aileler ulaşım kolaylığı sebebiyle Ormanya’yı ziyaret ederek, birkaç gün kamp alanında konaklıyor. 24 saat güvenlik hizmetinin olmasından dolayı rahat eden çocuklu ailelerin ilk tercihi Ormanya oluyor.

EN GÜVENLİ UĞRAK NOKTASI

Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin turlarının mola noktası olan Ormanya Karavan ve Çadır Kamp Alanı, dünya turuna çıkan doğaseverleri de alanında misafir ediyor. Sağlanan imkânların fazlasıyla cezbetmesi sebebi ile konaklayan doğa severler, Ormanya’yı Avrupa’dan Uzak Doğu ve Kafkasya’ya giden en güvenli uğrak noktası olarak tanımlıyor.

DOĞA TURİZMİNİN MERKEZİ

30 karavan ve 50 çadır kapasitesi ile 30 dönümlük bir alandan oluşan kamp alanı doğa turizmi için büyük bir eksikliği gideriyor. Kamp alanı içerisinde karavanlar için oluşturulan özel bölmeler doğa tutkunlarının konaklama için Ormanya’yı tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Karavanların ihtiyaç duyabileceği su, elektrik, boşaltma alanı ve şarj istasyonu gibi bölümler bu alan içerisinde yer alıyor.

ULUSLARARASI KAMP İMKÂNI

Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte birçok turisti kamp alanında ağırlayan Ormanya, Kocaeli’nin doğasını da gözler önüne seriyor. Yeşilin ve kuş seslerinin içinde kamp imkânı sağlayan Ormanya, doğaseverlerin yoğun ilgisi ile bu zamana kadar toplamda 2 bini aşkın turisti misafir etti.

ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR

Karavan ve çadır kamp alanı yeni bir hizmet olmasına rağmen Kocaeli’ndeki büyük bir eksikliği kapatmış durumda. Yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, Bulgaristan, Amerika, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerden turistleri ağırlayan Ormanya, son üç ayda 700’ü turist olmak üzere 2 bin 500’ü aşkın kamp severi ağırladı.

BU KAMP YERİNDE HER ŞEY ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa tutkunları için hazırladığı hizmetlerde sınır yok. Kocaeli için önemli bir değer olan Ormanya’ya doğa tutkunları için karavan ve çadır kamp alanı kuruldu. Karavan kültürünün de sıklıkla yayılmasıyla büyük bir eksikliği kapatan Ormanya, verdiği hizmetlerle de göz dolduruyor. Kamp alanında kaldığınız müddetçe elektrik, su, wc, aydınlatma ve güvenlik gibi hizmetlerin hepsinden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda girişlerin de ücretsiz olduğu kamp alanı, Kocaeli’nde eşsiz bir kamp deneyimi imkânı sağlıyor.

KONAKLAMA KURALLARI

Her kamp alanında olduğu gibi Ormanya Karavan ve Çadır Kamp Alanı’nın da bazı önemli kuralları mevcut. Alan içerisinde mangal, semaver vb. ateş yakmalarına izin verilmemektedir.

NASIL KONAKLAYABİLİRİZ?

Ormanya Karavan ve Çadır Kamp Alanı’nda konaklamak isteyen herkes, danışma bölümüne gelerek “Kamp Kayıt Formu”nu dolduruyor. Kiralama hizmeti bulunmayan alanda tüm doğa ve kamp seveler çadır veya karavanları kendileri temin ediyor. Alan hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 331 6611 numaralı telefondan arayabilir 0533 381 2539 numaralı whatsapp uygulamasından detaylı bilgiye ulaşabilirler.