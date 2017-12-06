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'Kamu' bazen bahçede bazen makamda

İzmit Kaymakamlığı'ndan ayrılmayan kediye 'Kamu' adı verildi. Kaymakamlığın içerisinde gezen, makam odasına kadar giren kedi herkesin ilgi odağı oldu

'Kamu' bazen bahçede bazen makamda

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:57

 İzmit Kaymakamlığı'nı yaklaşık 3 ay önce mesken edinen, personel tarafından 'Kamu' adı verilen kedi, kaymakamlığın maskotu haline geldi. Kaymakamlık personeli tarafından maması alınan ve bina içerisinde rahatça gezen kedi, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Kimi zaman İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun makam odasında, kimi zaman ise bekleme salonunda gezip vatandaşların yanında sandalyeye oturan kedi herkes tarafından seviliyor. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu da 'Kamu' nun makamında ve kaymakamlık binasındaki fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak, "Benim adım 'Kamu', kaymakamlığın yeni kedisiyim. Önce kapıda, sonra bekleme sıralarında ve nihayet makamdayım" yazdı.

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