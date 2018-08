Kamu Sen, Merkez Hastanesi İle Protokol İmzaladı

İndirimden Konfederasyon Üyeleri ve Birinci Derecede Yakınları Faydalanacak.

Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilciliği İle Kocaeli Gebze İlçesin de faaliyet gösteren Merkez Hastanesi arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol gereği Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna üye olan iş kollarındaki sendikaların üyeleri ile birinci derecedeki yakınlarının Gebze Merkez Hastanesinden indirimli faydalanacağı protokolü Türkiye Kamu- Sen adına Kocaeli İl Temsilci Ömer Çeker, Gebze Merkez Hastanesi adına ise Mesul Müdür Op. Dr. Koray Topçu imzaladı. İndirim protokolü imzalanırken Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Çelebi, Merkez Hastanesi Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Temsilcileri Seçil Selda Meydan ve Ozan Sağlamda hazır bulundu.





Yapılan İş Birliği Her İki Tarafa Da Hayırlı Olsun.

Yapılan protokol gereği Türkiye Kamu Sen Konfederasyonuna üye sendikaların üyeleri ile birinci derecede üye yakınları Gebze Merkez Hastanesinden hatırı sayılır indirimli sağlık hizmeti alacaklar. Protokol imza töreninde kısa bir konuşma yapan Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker; ‘’Bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum. Üyelerimize ve birinci derece yakınlarına bu protokol ile sağlamış olduğumuz avantajlı sağlık hizmetinin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim.’’ Dedi. Merkez Hastanesi Genel Müdür Op. Dr. Koray Topçu; “ Sağlık alanında hizmet üreten Türk Sağlık Sendikası ile işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyurum. Her ferdin hak ettiği sağlık hizmeti alması gerektiğine inanıyorum. Yapılan iş birliği her iki tarafa da hayırlı olsun.” Dedi.