Buna göre Kocaeli Gümrük Müdürlüğü’nde 4, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 8, sağlık alanında 13, Kocaeli ve Gebze Adliyesi’nde 5, İşkur’da 8,Diyanet görevlisi 6, Ceza İnfaz Kurumu’nda 4, Tapu ve Kadastro’de 1, SGK’da 5, Kocaeli Üniversitesi’nde 6 Akademisyenin görevine son verildi. Bununla birlikte Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü Derneği, İvme Spor Kulübü Derneği, Altın Yunus Spor Kulübü Derneği, Ensareli Eğitim Kültür Araştırma Derneği kapatıldı.
Kamu’da 60 ihraç!
OHAL kapsamında yayınlanan 679, 680 ve 681 nolu kararnameler ile Kocaeli'den de çok sayıda kişinin işe son verildi.