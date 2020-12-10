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Kamuoyunun Bilgisine

09.12.2020 günü, bazı mecralardaki elektrik dağıtım perakende şirketlerinin birtakım masraflarının faturalara yansıtılacağı yönündeki haberlere ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kamuoyunun Bilgisine

10 Aralık 2020 Perşembe 15:06

 

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede de belirtildiği üzere ulaşım, konaklama ve ağırlama gibi haberlere konu olan giderler, tüm özel sektör ve kamu kurumları için yasal alt yapı ve dayanağa sahiptir. Kurumumuz dahil olmak üzere, özelleştirme öncesinde de mevcut olan enerji dağıtım şirketlerine ait bu giderler için EPDK tarafından tavan ve limit uygulaması getirilmiştir.

 

Mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler; ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte ve üst sınıra tabi tutulmaktadır. Bu doğrultuda kurumumuz, bu tip giderleri düşük tutma yönünde aksiyon almaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Saygılarımızla,   

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü



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