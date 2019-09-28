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Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, kamyonun ve yola savrulan porselenlerin kaldırılmasının ardından normale döndü

Kamyon devrildi, Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı porselen yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Gebze gişeleri geçtikten sonra devrildi.

Yaralının olmadığı kazada, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Söz konusu istikameti kullanan sürücüer, yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Gebze gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kamyonun vinçle kaldırılması, yola düşen porselenlerin başka bir araca alınmasının ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.

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