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Kamyon Direğe Çarptı Şekerpınarı Enerjisiz Bıraktı

Şekerpınar’da yaşanan trafik kazasında yüksek gerilim hattına çarpan kamyon Şekerpınarda saat 19:49’da bölgenin enerjisiz kalmasına yol açtı.

Kamyon Direğe Çarptı Şekerpınarı Enerjisiz Bıraktı

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:32

SEDAŞ SCADA Merkezinde anında fark edilen kesinti Gebze Şebeke Operasyon Ekiplerine anında bildirildi. SEDAŞ Şebeke Operasyon ekipleri anında müdahale etmek amacıyla olay yerine gelerek enerjisi kesilen 34,5 kilovoltluk yüksek gerilim hattının beslediği bölgeye alternatif hattan enerji verdiler. Enerji kesintisinin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapan ekipler, şebekeye 21:30  itibariyle enerji verilmesini sağlayarak kesintinin giderilmesini sağladılar. Vinç ile kamyonun çarptığı beton direk yerinden alındı. Gece de olsa SEDAŞ ekipleri 7 gün 24 saat çalışma esası ile çalışmalarının bir gereği olarak, oluşan arızanın olumsuz izlerini kaldırmak için cansiperane bir şekilde çalıştılar. SEDAŞ ekipleri enerji hattına zarar veren araç için tutanakta tuttular.  

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