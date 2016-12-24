GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamyon lastiklerini çaldılar

Körfez'de bir nakliye firmasının deposuna giren hırsızlar 10 kamyon lastiğini ve lastik takma makinesini çaldı.

Kamyon lastiklerini çaldılar

24 Aralık 2016 Cumartesi 23:35

 Şirinyalı Mahallesi Gündüz Caddesi'nde bir nakliye firmasına ait depoya giren hırsızlar, kilidi keserek içeri girdi. Hırsızlar depoda üzerinde jantlarının da bulunduğu 10 kamyon lastiği ile lastik takma makinesini çaldı. Sabah işe gelen firma çalışanları depoya hırsızın girdiğini anlayınca, polise haber verdi. Polis incelemelerde bulunurken, hırsızların lastikleri ve makineyi bir kamyonete yükledikleri tespit edildi. Firma yetkilileri yaklaşık 25 bin lira değerindeki üzerinde jantların olduğu lastiklerin ve makinenin çalındığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
Kamyon Lastiklerini çaldılar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Deprem müzesi 17 Ağustos'a yetişecek Deprem müzesi 17 Ağustos'a yetişecek
Gebze'de Yakıt Tankı Patladı! Gebze'de Yakıt Tankı Patladı!
Personel Temininde Güçlük Çekilen Meslekler İçin Duyuru! Personel Temininde Güçlük Çekilen Meslekler İçin...
Lise Öğrencisinin Üzerine Duvar Yıkıldı! Lise Öğrencisinin Üzerine Duvar Yıkıldı!
27 Asker Hakkında İddianame Hazırlandı 27 Asker Hakkında İddianame Hazırlandı
Kendileri Küçük, Yürekleri Kocaman Kendileri Küçük, Yürekleri Kocaman
Yukarı Çık

banner183

Deprem müzesi 17 Ağustos'a yetişecek
İzmit Belediyesi'nin vizyon projelerinden birisi olan Deprem Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18....

Haberi Oku