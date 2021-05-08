Kanal 7 TV’ye Dilovası’nın Tarih ve Kültürünü Anlattım

Kanal 7 Gündüz Gece program ekibi, Dilovası Demirciler Konağı’nda Halk Eğitim Müdürlüğü sergisinde program çekimi yaptı.

Demirciler Köyü’nde Ferda Duz Hanım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Demirciler Köyü’nün yemek kültürü, tarih, kültür ve turizm değerleri de tanıtıldı.

Gazeteci ve Belgeselci olarak bizde Kanal 7’nin Gündüz Gece programına Demirciler Konağı ve Demirciler Köyü tarihi ile ilgili bilgiler verdik.

Program çekimine Dilovası Halk Eğitim Müdürü Salih Toltar ve kurs öğretmeni Feyza Çolak da eşlik etti.

9 yıldan beri yayınlanan Kanal 7 programı Gündüz Gece programı, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

17 Mart 2018’de İzmit ve Hereke’de çekim yapan Gündüz Gece programının lingini sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=FtUdLitvEvk

Kanal 7 Gece Gündüz Programı

Anadolu kültürünü tüm yönleri ile ekrana taşıyan Gündüz Gece Program Yapımcısı Zeynep TOR, sunucusu, sanatçı Kürşat Taner BİÇİCİ ve ekibi, 5 Mayıs 2021 tarihin de Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü izni ile pandemi kurallarına uygun olarak ilçemiz Dilovası’nın tarihi, turistik, kültürel, ekonomik ve doğa güzelliklerini tanıtan çekimler yaptı. Demirciler Köyü’nde yapılan çekimlerde, Dilovası’na ait yöresel ev yemekleri ve tarifelerini çekerek, tarihi alanları, doğal güzelliklerinin tanıtımı yapıldı. Kanal 7 Televizyonu’nda önümüzdeki günlerde yayınlanacak Gündüz Gece programı Dilovası ve Demirciler Köyü’nün tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.

Dilovası Demirciler Köyü Tarihi

Kanal 7 TV Gündüz Gece programı kameralarına Demirciler Köyü tarihi ile ilgili şu bilgileri verdim;

“...Osmanlı arşiv belgelerinde “Demircilü” olarak zikredilen Demirciler’e ait, bugüne kadar ulaşılabilen, en eski târihli belge 1530 târihli Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Defteri’dir (4). Bu belgeye göre, en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Demirciler’in buğday ve arpa öşürleri Orhan Gâzi’nin emriyle oğlu Gâzi Süleyman Paşa tarafından kurulan İznikmid (İzmit) Medresesi Vakfı'na tahsis edilmiştir. Bunun dışındaki salariyesi, yulaf, burçak ve kettan öşürleri, resm-i kovan, resm-i âsiyâb, resm-i çift, resm-i bennâk, resm-i ekinlü, resm-i mücerred, resm-i arus ve bâd-ı hevâ vergileri ise Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan Boğazkesen Kalesi (Rumeli Hisarı) muhafızlarının geliri olarak kayıtlıdır. 1530 yılında 30 haneden oluşan Demirciler’in nüfusu tahmini olarak 195 kişi iken, 1844/45 tarihinde 88 hane ve tahmini olarak 440 kişi olmuştur (4, 5, 9). 2000'li yıllara kadar tarım ve hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Demirciler, özellikle kiraz ve üzüm yetiştiriciliği ile şöhret bulmuştur. Günümüzde birçok aile tarafından tarım ve hayvancılık sürdürülse de Demirciler’in arazilerinin önemli bir kısmına sanayi kuruluşları yerleşmiştir. Gebze bölgesindeki ilk Müslüman Türk yerleşimlerinden biri olan Demirciler, Dilovası’nda en çok târihi esere sâhip yerleşim yerlerinden biridir. Demirciler’de günümüze ulaşabilen iki târihi çeşme, bir Osmanlı hamamı, bir târihi konak ve Osmanlı dönemine ait birçok mezar taşı bulunmaktadır İlk yapılış kitabesine göre 1816 tarihli İsmail Ağa Çeşmesi ve inşâ târihi bilinmeyen Koca Çeşme hâlâ hizmet vermeye devam etmektedir. Mîlâdî 1825 târihinde Süleymaniye Medresesi Müderrisi Abdullah Şerif Ağa tarafından yaptırılan konağın iç mekânlarındaki ve dış cephesindeki kalemişi bezemeler döneminin en güzel örneklerindendir. Târihi konak 2018 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yeniden inşâ edilmiştir...”