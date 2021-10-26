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Kandıra Akçaova’da Asfaltlama Çalışmaları

Büyükşehir tarafından Şile ve Ağva’ya ulaşımın sağlandığı Akçaova-Cezaevi mevkiindeki yolun mevsim şartların nedeniyle aşınan kısımlarına yama asfalt serimi yapıldı

Kandıra Akçaova'da Asfaltlama Çalışmaları

26 Ekim 2021 Salı 13:50


İlimizin önemli turizm merkezlerinden Kandıra ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan güvenli, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için üstyapı çalışmaları yapılıyor. Kandıra’dan Şile ve Ağva’ya ulaşım sağlayan yol daha modern hale getiriliyor. Şile ve Ağva’ya ulaşımın sağlandığı Akçaova-Cezaevi mevkiindeki yolun mevsim şartların nedeniyle aşınan kısımlarına yama asfalt serimi yapılıyor.

 

ŞİLE VE AĞVA’YA ULAŞIM SAĞLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Kandıra ilçesinden Şile ve Ağva’ya ulaşımın sağlandığı Akçaova-Cezaevi mevkiindeki yolda, iklim koşulları ve ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen yıpranmaları yapılan yama asfalt çalışması ile gideriyor. Trimer kazısı ile yolu kazıyan ekipler, bu kısımlara yama asfalt serimi yapıyor. Günlük 100 ton asfalt serimi yapan ekiplerin üstyapı çalışmasının bir hafta kadar sürmesi planlanıyor.

 


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