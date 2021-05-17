Kandıra Belediye Meclisi İsrail zulmünü şiddetle ve nefretle kınadı.

Kandıra Belediyesi Mayıs ayı belediye meclis toplantısı belediye meclis toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Filistin bayrakları asılan meclis salonunda Cumhur İttifakı ve Millet ittifakı adına iki
ayrı basın açıklaması okunarak İsrail tarafından Filistin’e yapılan saldırılar şiddetle kınandı. Cumhur
İttifakı adına yapılan basın açıklamasında, ‘’ Kandıra Belediye Meclis olarak, Filistin davasını ve Filistin
halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli
şekilde beyan ediyoruz’’ denildi.
CUMHUR İTTİFAKINDAN İSRAİLE KINAMA
Açıklamanın devamında, ‘’Hz. Peygamberin (SAV)’in miraca yükseldiği mukaddes mekan Mesci-i Aksa
ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile gerçekleştirilen
menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinli’nin yaralanmasına ve şehit
olmasına neden olmuştur. Özellikle Gazze’de insanlığa karşı işlenmiş suç halini alan ve masum sivil
halk üzerine bombalar yağdıran, çocuk kadın, yaşlı ayrımı yapmaksızın masum insanları katleden,
hastane, okul, sivil yerlerini bombalamak sureti ile yıkan, 6 yüz binden fazla Filistinli kardeşimizi açık
hava hapishanesinde yaşamaya zorlayan terör devleti İsrail’in saldırılarını en ağır şekilde şiddetle ve
nefretle kınıyoruz’’ ifadelerine yer verildi.
MİLLET İTTİFAKI İSRAİLİ KINADI
Millet İttifakı adına yapılan açıklamada ise, ‘’ Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde
İsrail’in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistin’linin yaralanmasına
ve hayatını kaybetmesine sebep olan ve Gazze’ye de yöneltilen menfur saldırıları kınıyoruz’’ denildi.
Açıklamanın devamında, ‘’ Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını
hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir.
İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyoruz’’ ifadelerine yer verildi.
MECLİSTE GÖRÜŞÜLEN 10 MADDE
Kandıra Belediyesi Şubat ayı Belediye Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara
bağlandı. Muhalefet meclis üyelerine Kandıra Belediyesi işçileri ile yapılan toplu sözleşme konuları
hakkında yazılı bilgi verilen meclis toplantısında, komisyonca görüşülen Belediye Gelir Tarifesinde
bulunan bazı kalemlerinin güncellenmesi ve eklenmesi, Mülkiyeti Belediye’ye ait Çerçilli Mahallesi
128 ada 29 parsel’in 10 yıllığına kiralanması oy çokluğu ile meclisten geçti. Akdurak Mahallesinde
bulunan eski mezarlığın isminin değiştirilmemesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sahipsiz sokak
hayvanlarının rehabilitasyonu için protokol yapılması, Cebeci, Kefken, Bağırganlı Mahallerinde
yapılacak olan imar uygulaması için protokol yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi, Kefken
Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan yolun kiralanmasının Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesi, Kandıra Belediyesi 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesinin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen araçların hacz edilemez
kararlarının alınması ile 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında mahalli bilirkişi belirlenmesi Tarım ve
Hayvancılık ve İmar Komisyonunda ortak görüşülmesi, Çalköy Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama
alanı tadilatının İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.