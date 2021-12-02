Kandıra Belediyesi Hizmet Binası Gün Sayıyor









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıralı vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşması amacıyla Kandıra Akdurak Mahallesi’nde inşa ettiği yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Tüm birimleri tek çatıda toplayacak olan Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasında birçok imalat tamamlanmak üzere. Bu kapsamda ekipler, konferans salonu imalatları, alüminyum doğrama montajları, modüler ofis bölme imalatları ve laminat parke yer döşeme kaplaması gibi işlerin tamamlanmasında son aşamaya geldi.

BİTKİSEL PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Kandıra halkının daha modern binada hizmet alması amacıyla inşa edilen Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasının son rötuşlarına geçildi. Ekipler şu an bina içinde mekanik sistemlerin kurulumu ve devreye alınması gibi teknik işleri yapıyor. Planlı bir şekilde devam eden çalışmalarda çevre düzenlemesine geçildi. Buna göre bitkisel peyzaj çalışmaları kapsamında bina önüne ve etrafına doğal çim serildi, bitki dikimi gerçekleştirildi. Çalışmalar tamamlandığında, Kandıralılar tüm birimlerin tek çatıda toplandığı modern bir yeni bir hizmet binasına kavuşmuş olacak.

OTOPARK VE HİZMET BİRİMLERİ

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazi üzerinde yapılan belediye hizmet binası toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek ve tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak.

DİNLENME TERASI

Yapının zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.