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Kandıra Belediyesinde Memurlar İçin Yemin Merasimi Düzenlendi

Kandıra Belediyesinde memur kadrosuna atanan personele yemin töreni düzenlendi.

Kandıra Belediyesinde Memurlar İçin Yemin Merasimi Düzenlendi

17 Mart 2023 Cuma 15:42

Kandıra Belediyesi bünyesinde memuriyete geçen 69 personel için Kandıra Belediyesi toplantı salonunda memur yemin merasimi yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yemin töreni düzenlendi.

26 Ocak 2023 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren  “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hükümleri kapsamında memuriyete geçen personel için düzenlenen yemin merasimi Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan devlet memurluğuna atanan personeli tebrik etti ve bundan sonraki görevlerinde edilen yeminin sorumluluk ve bilincinde hareket edeceklerine olan inancını vurguladı.

Kandıra halkına hizmet ettiklerini belirten Başkan Turan, memur sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, ‘’ Sorumluluğunuz bir kat daha artmış olarak görevlerinize devam edeceksiniz. Sizlere düşen görev, hem belediye personeline hem de devlet memuruna yakışır bir şekilde vatandaşımıza hizmet vermek ve vatandaşımızın belediyemizden memnun ayrılmasını sağlamaktır. İşlerinize bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada gereken hassasiyeti göstereceğinize ve yemin metnine sadık kalacağınıza gönülden inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. ‘’ dedi.

Konuşmaların ardından yemin töreni icra edildi.

Törenin ardından yemin ederek memuriyete başlayan personel toplu olarak fotoğraf çektirdi.

 





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