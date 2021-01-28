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Kandıra Belediyesinden 400 aileye yakacak yardımı

Kandıra Belediyesi ekipleri, odun tedarik ve dağıtım çalışmalarına devam ediyor.

Kandıra Belediyesinden 400 aileye yakacak yardımı

28 Ocak 2021 Perşembe 13:50

Kandıra Belediyesi, geçen yıldan bu yana ihtiyaç sahibi 400 aileye, 450 ton yakacak odun yardımında bulundu.

Ekipler, yağan kar ve havaların yeniden soğuması nedeniyle dağıtılacak odun ihtiyacının karşılanması için zor şartlarda ter döküyor.

Odun tedarik etmek üzere çalışan işçilerden Özkan Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın verdiği talimat doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin odun ihtiyacını karşılamak üzere çalıştıklarını belirtti.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın "Kandıra’da bir kişi dahi üşüyorsa bizim ısınmaya hakkımız yok’" sözünü hatırlatan Özkan, "Kandıra’da üşüyen insan kalmasın. Onlar üşürken bizim ısınmaya hakkımız yok talimatı doğrultusunda fakir fukaranın odun ihtiyacını karşılamak için bu zor hava şartlarında buradayız." ifadesini kullandı.




AA
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