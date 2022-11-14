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Kandıra Hatipler - Ağva Yolu Asfaltlandı

Büyükşehir, haziran başında başladığı Kandıra ilçesindeki asfaltlama çalışmaları kapsamında, altı güzergâhta üstyapı çalışmalarını tamamladı

Kandıra Hatipler - Ağva Yolu Asfaltlandı

14 Kasım 2022 Pazartesi 14:10


 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinde asfaltsız yol bırakmıyor. 1.800 metre uzunluktaki Akıncılar Mahallesi Hatipler - Ağva yolunda terasman dolgu çalışması ve pilent miks temel serimi sonrası asfaltlama yapıldı.

 

KÖY YOLLARI

Kandıra ilçesinde üstyapı çalışmaları kapsamında Sarığazi - Kaynarca, Selimköy - Ömerli, Ferizli - Köseli, Bollu Kalıncak ile Bozburun - Kanatlar arasındaki yolların asfaltlanması sonrası Tatarahmet - Çakmaklar arası ve Akıncılar Mahallesi Hatipler - Ağva yolunda asfaltlama yapıldı.

 

ASFALTSIZ YOL KALMIYOR

Kandıra ilçesinde asfalt yollar ile konfor ve güvenlikli ulaşım ağı oluşturuluyor. Kandıra’da bozuk, deforme olmuş ya da stabilize toprak yollar asfaltlanarak ulaşımda kolaylık sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra’daki üstyapı çalışmaları Pirceler - Kıssalar, Goncaaydın - Develi yollarının da asfaltlanması ile devam edecek.

 






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