Kandıra sahilleri bayram tatilcilerini bekliyor

Güneş, bayram tatili için konaklama talebinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bayramda 4-5 günlük rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaştı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya bölgesinden ciddi talep var." dedi.





"Denize girilebilecek çok sayıda yer var"

Güneş, plajların tamamının kum zemine sahip olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Bağırganlı, Cebeci'de 200 metreyi bulan kum derinliği var. Bunların dışında kayalıklardan denize girilebilecek Yeşil Koy, Pembe Kayalar, Sardala Koyu gibi farklı alternatifler de var. Ayrıca Kandıra'da plajların ve koyların tamamı ücretsiz. Sadece eğer ziyaretçiler kendileri getirmediyse cüzi bir ücret karşılığında şezlong ve şemsiye kiralayabiliyorlar."





"Ziyaretçiler Kefken Adası'nda denize girebilir"

Batı Karadeniz'de bulunmanın nimetlerinden yararlandıklarına işaret eden Güneş, "Ormanın bittiği yerde kumsal başlıyor, denize giriyoruz. Bu da hem sıcaktan etkilenmeyip hem de insanların rahatça denize girmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.





Güneş, ziyaretçilerin plajlarda denize girmek dışında doğal güzellikleri gezebileceklerine dikkati çekerek, "Kefken ve Kerpe'den kalkan tur tekneleriyle Karadeniz'in iskana elverişli tek adası olan Kefken Adası'na ulaşabilirler. Adada Cenevizlilerden kalma kale kalıntıları ve 40'a yakın su sarnıcı var. Hem doğal güzelliğinden faydalanıp hem de denize girebilirler. Ayrıca, mavi turla karadan araçla gidilemeyecek bakir koyları da görebilirler." şeklinde konuştu.



