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Kandıra sahilleri yaz sezonuna hazırlanıyor

Kandıra sahillerini yaz sezonuna hazırlamak amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kandıra sahilleri yaz sezonuna hazırlanıyor

30 Mart 2021 Salı 16:46

Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve çeşitli birimlerden şube müdürleri katıldı.
Toplantıda sahillerde yapılması gereken bakım onarım çalışmaları ve düzenlemelerin yanı sıra yaz döneminde plajlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri konuşuldu.
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, yaz mevsimi ve deniz sezonu öncesinde doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi'nin sahillerde ortak çalışma gerçekleştirdiğini belirten Turan, "Kandıra sahillerinde sosyal hayatı rahatlatmaya yönelik hizmetlerimiz, mavi bayraklı plajlarımızdaki ihtiyaçlarımız, duş, tuvalet, otopark, çadır kamp alanları, temizlik, çevre düzenlemesi, yeni sosyal tesisler gibi tüm bu ihtiyaçları masaya yatırdık. Kovid-19 önlemleri kapsamında aksaklığa meydan vermemek üzere çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.




AA
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