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Kandıra Sahilleri Yaza Hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Kerpe ve Kefken Kovanağzı Sahili’nin parke taşları yenileniyor. Bozulan kısımlar onarılıyor.

Kandıra Sahilleri Yaza Hazırlanıyor

23 Haziran 2021 Çarşamba 12:31


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin önemli turizm lokasyonlarından olan Kerpe ve Kefken Kovanağzı sahillerinde kilit parke yapım çalışmaları yapılıyor. Yaz aylarında yoğun bir turizm sezonu geçiren sahiller yapılan üst apı çalışması ile yaza hazırlanıyor.

 

 

EKİPLER GECE VE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Yaz aylarında deniz sezonunun açılmasıyla kalabalık bir nüfusa erişen Kerpe ve Kefken Sahil’inde parke yollar Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Kefken Kovanağzı’nda ise araç trafiğini aksatmamak için gece ve gündüz çalışma yapan ekipler, Kovanağzı Sahili’ne ulaşımı sağlayan yolu yaz sezonuna hazırlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

 

 

 







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