Kandıra sahillerinde maske denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı Kefken Jandarma Karakol ekipleri ile birlikte korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sahilde maske denetimi yaptı.

MASKE DENETİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı Kefken Jandarma Karakol ekipleri ile birlikte koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sahillerde denetim gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle hafta sonu yoğunluğun yaşandığı Mavi Bayraklı Cebeci Sahil Plajı’nda denetim gerçekleştirdi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu bulunduğundan zabıta ve jandarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği maske ve mesafe kurallarına göre denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

SOSYAL MESAFE VE MASKE

Hafta sonu yoğunluğundan dolayı zabıta ve jandarma ekipleri salgın döneminde hayati önem taşıyan maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Uyarılarla birlikte herkesin maske taktığı görüldü.